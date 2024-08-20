Halkı çileden çıkartan görüntüler! Mezarlığın önünde kıyafetlerini çıkartarak suya girip gönüllerince yüzdüler: "Söyleyecek kelime bulamıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Venedik şehrinde iki adam kıyafetlerini çıkartarak San Michele Mezarlığı önündeki bulanık suya girerek bir anda çırılçıplak yüzmeye başladı. Mezarlık ve kiliseden oluşan Isola di San Michele'de kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Utanç verici. Kaba. Cahilce" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Söyleyecek kelime bulamıyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten saygısızca bir hareket" yorumunda bulundu.