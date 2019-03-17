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Haluk Levent: Atatürk’ü Çanakkale dışında tutmak isteyenlere...

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Mustafa Kemal Atatürk'ü Çanakkale Zaferi'nin dışında tutmak isteyenlere çarpıcı bir mesaj yolladı.

Haluk Levent: Atatürk’ü Çanakkale dışında tutmak isteyenlere...

Haluk Levent, iki yıl önce bugün İzmir Marşı’nı seslendirmiş ve klibi de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Levent’in dedesi Diyap Bey’e ithaf ettiği marşı, büyük ilgi görmüştü.

Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını anan Levent, iki yıl sonra yine çarpıcı bir mesaj paylaştı.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale Zaferi’nin dışında tutmak isteyenlere seslenen Levent, şöyle yazdı:

Atatürk’ü Çanakkale dışında tutmak isteyenlere mesajım var. Diyap dedemin babama söylediği: ‘Yok, O başka cephedeydi O’nu görmedik Nuri Conker’i gördük. Ama O’nu hepimiz tanıyorduk O bir efsaneydi yanımızda hissediyorduk!”

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