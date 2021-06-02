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Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya Aleyna Tilki'den büyük jest!

02.06.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yılı aşkındır belli başlı tedbirler alınmaya devam ediyor. En çokta alınan bu kararlardan müzik ve eğlence sektörü çalışanları etkilendi. Gözler 1 Haziran ve sonrasını kapsayacak açıklamaya çevrilmişken yine beklenen gelişme yaşanmayınca bir çok ünlü isim paylaşımları ile isyan etti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise meslektaşları için harekete geçerek bir kampanya başlattı.

Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya Aleyna Tilki'den büyük jest!

17 günlük kapanmanın ardından kültür ve sanat camiası, 1 Haziran sonrası için devletten gelecek olumlu haberi bekliyordu. Konser ve tiyatro hazırlığı yapan onlarca sanatçı yeni kararlarda yok sayıldığını görünce sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise müzisyenler için elini taşın altına koyarak bir dayanışma başlattığını açıkladı. Ünlü şarkıcıdan sonra ise diğer bir destek haberi genç şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

MÜZİSYENLER İÇİN DAYANIŞMA BAŞLATTI

Alınan yeni kararların ardından birçok ünlü isim paylaşımlaı ile sitem etti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise bu kez elini müzisyenlere uzatarak bir kampanya başlatacağını söyledi. Levent, "Ne olacak bu müzisyenlerin , sahne emekçilerinin durumu? Ahbap’lar olarak “elimizden ne gelir” diye düşündük, taşındık." ifadelerini kullandı.

Levent, Ahbap ile bulduğu çözümü şu sözler ile ifade etti: "Müzisyenler! Ödenmemiş su,elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız)"
Aynı zamanda başarılı şarkıcı alınan kararlara ilişkinde dayanışma başlatacağını da müjdeledi. Levent" Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız." dedi.

Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya Aleyna Tilki'den büyük jest!

ALEYNA TİLKİ'DE MÜZİSYENLER İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Haluk Levent’in bu dayanışma girişimini duyan genç şarkıcı Aleyna Tilki'de desteğini esirgemedi. Hem meslektaşları için hem de Levent’e destek olduğunu belli etmek için Levent’in attığı tweete göre Aleyna Tilki konserlerde giydiği kıyafetleri satıp müzisyenlere destek olacakmış; “Ve enteresan bir gelişme! @aleynatilki aradı. ‘Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum’ dedi. Aleyna Tilki!” sözleriyle aralarında geçen konuşmadan söz etti.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Haluk Levent
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