Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya Aleyna Tilki'den büyük jest!

17 günlük kapanmanın ardından kültür ve sanat camiası, 1 Haziran sonrası için devletten gelecek olumlu haberi bekliyordu. Konser ve tiyatro hazırlığı yapan onlarca sanatçı yeni kararlarda yok sayıldığını görünce sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise müzisyenler için elini taşın altına koyarak bir dayanışma başlattığını açıkladı. Ünlü şarkıcıdan sonra ise diğer bir destek haberi genç şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

MÜZİSYENLER İÇİN DAYANIŞMA BAŞLATTI

Alınan yeni kararların ardından birçok ünlü isim paylaşımlaı ile sitem etti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise bu kez elini müzisyenlere uzatarak bir kampanya başlatacağını söyledi. Levent, "Ne olacak bu müzisyenlerin , sahne emekçilerinin durumu? Ahbap’lar olarak “elimizden ne gelir” diye düşündük, taşındık." ifadelerini kullandı.

Levent, Ahbap ile bulduğu çözümü şu sözler ile ifade etti: "Müzisyenler! Ödenmemiş su,elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız)"

Aynı zamanda başarılı şarkıcı alınan kararlara ilişkinde dayanışma başlatacağını da müjdeledi. Levent" Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız." dedi.