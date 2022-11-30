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Haluk Levent kahvehanede konser verdi: Şarkıyı söyledim, son papaz ile pişti yaptım

30.11.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, Edirne'nin İpsala ilçesindeki konseri sırasında bir kahvehaneye girerek şarkı söyledi. Haluk Levent şarkısını seslendirirken, kahvehanede oyun oynayanlara da eşlik etti. Levent o anlarda çekilen görüntüleri "Hayatımdaki en ilginç konser. Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bir taraftan pişti oynadım ve son papaz ile pişti yaptım" notuyla paylaştı.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyacı olanların yardımına koşan Haluk Levent, yoğun temposunun yanı sıra konserlerine de devam ediyor. Haluk Levent son olarak İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı.

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ELİNDE MİKROFONLA KAHVEHANEYE GİRDİ

Sıcaklığın 8 derece ölçüldüğü havada konser veren Haluk Levent'in şarkılarına dinleyenlerde eşlik etti. Bu arada konserin bir bölümünde elinde mikrofonla şarkı söyleyerek meydan yakınındaki bir kahvehaneye giren Haluk Levent, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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"HAYATIMDAKİ EN İLGİNÇ KONSER"

"Hayatımdaki en ilginç konser" dediği sosyal medya paylaşımına Haluk Levent, havanın soğukluğu notunu düştü. Levent paylaşımına "Az önce İpsala’da '100. yıl kurtuluş günleri' kapsamında bir konser verdim. Hava o kadar soğuktu ki yan taraftaki kahveye şarkı söyleye söyleye daldım. Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bir taraftan pişti oynadım ve son papaz ile pişti yaptım" dedi.

Paylaşımdaki görüntüde "Aşkın mahpushane" şarkısını söylerken Haluk Levent'in kahvehanede oyun oynayanlara eşlik edişi de yer aldı.

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