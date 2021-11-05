Haluk Levent’le 'Yeniden' programında rekor bağış

Star ekranlarında canlı olarak yayınlanmaya başlayan Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanan Haluk Levent’le 'Yeniden', yardıma ihtiyacı olan insanlarla hayırseverlerin buluşma noktası oldu.

İlk kez bir televizyon programı ile kamera karşısına geçtiğini söyleyen Levent, “Ömrümde ilk kez bir program sunuyorum. Hiç alakam olmayan bir şey. Ahbap’ların yaptığı işi daha geniş gruplara ulaştırabilir miyiz? Bu program, sosyal medyada olmayıp ihtiyacı olanlara ulaşmamız için. Haftada 10 kişinin hayatına dokunabiliyorsak, acaba 100 kişinin hayatına dokunabilecek miyiz? Her zaman bizi arayın. Belki sizin de hayatınıza dokunabiliriz" dedi.

Programa katılan ve geçirdiği iş kazasından sonra iki kolunu birden kaybeden Samet Aktepe için binlerce insan tek yürek oldu.

En büyük hayalinin, eskisi gibi kapıları tek başına açabilmek olduğunu söyleyen Samet, tedavi parasının toplanması için yardım istedi. Samet adına açılan valilik onaylı hesaba kısa sürede bağışlar gelmeye başladı ve protez kol için gereken paranın büyük kısmı karşılandı.



İlk televizyon programını yaptığı günün, annesinin ikinci ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyen Levent, duygu dolu bir başlangıç yaşadığını dile getirdi.



Annesi için Zülüf Dökülmüş Yüze isimli türküyü seslendiren Levent, ilk yayın gününün kendisi için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.



