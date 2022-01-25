Haluk Levent paylaştı: AHBAP olarak otoyollardayız

Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı yardımlarla bilinen AHBAP Derneği, İstanbul'da otoyollarda mahsur kalan vatandaşlara da destek oluyor.

"DESTEĞİMİZ GECE BOYU SÜRECEK"

AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından dernek gönüllülerinin yaptığı çalışmaları paylaştı.

AHBAP olarak otoyollarda olduklarını ifade eden Levent, "Yollarda kalan araçlar için bizleri etiketliyorsunuz. Yolları açacak gücümüz yok ama şu anda İstanbul’un tüm otobanlarındayız. Yolda mahsur kalanlara su,yiyecek, bebek bezi desteği veriyoruz. Desteğimiz tüm gece sürecek" dedi.



