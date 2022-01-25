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Haluk Levent paylaştı: AHBAP olarak otoyollardayız

25.01.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle otoyollarda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olduklarını duyurdu. Levent paylaşımında "Yolları açacak gücümüz yok ama, mahsur kalanlara su, yiyecek, bebek bezi desteği veriyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı yardımlarla bilinen AHBAP Derneği, İstanbul'da otoyollarda mahsur kalan vatandaşlara da destek oluyor.

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"DESTEĞİMİZ GECE BOYU SÜRECEK"

AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından dernek gönüllülerinin yaptığı çalışmaları paylaştı.

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AHBAP olarak otoyollarda olduklarını ifade eden Levent, "Yollarda kalan araçlar için bizleri etiketliyorsunuz. Yolları açacak gücümüz yok ama şu anda İstanbul’un tüm otobanlarındayız. Yolda mahsur kalanlara su,yiyecek, bebek bezi desteği veriyoruz. Desteğimiz tüm gece sürecek" dedi.

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TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısıTEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Haluk Levent
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