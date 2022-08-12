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Hamdi Alkan'dan yeni boşanmıştı! Selen Görgüzel'den aşk itirafı

12.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel her fırsatta aşksız yapamayacağını söylüyordu. Geçtiğimiz günlerde sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla adından söz ettiren şarkıcı Görgüzel yeni aşka yelken açtığını itiraf etti.

Hamdi Alkan'dan yeni boşanmıştı! Selen Görgüzel'den aşk itirafı

Hamdi Alkan ile evliliği biten Selen Görgüzel hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak sünnet derisinden yüzüne cilt bakımı yaptırması ve Cem Yılmaz'ın eski karısı ahu Yağtu'nun nafaka ısrarına dair tepkisiyle dikkat çeken ünlü isim aşk itirafında bulundu.

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Selen Görügüzel, önceki gün alışveriş turunda objektiflere takıldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; muhabirlerin, Hamdi Alkan’ın kendisini sosyal medyadan engellediğini hatırlatması üzerine Görgüzel, "Artık bu konuları konuşmanın bir anlamı yok. Hiç bakmadım da engelimi kalırmış mı kaldırmamış mı diye" ifadelerini kullandı.

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Yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu söyleyen şarkıcı, "Benim hayatıma galiba yeni biri girmek üzere. Yeni bir sürpriz, yeni bir güzel haber verebilirim size" dedi.

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Hamdi Alkan Selen Görgüzel
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