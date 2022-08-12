Hamdi Alkan'dan yeni boşanmıştı! Selen Görgüzel'den aşk itirafı

Hamdi Alkan ile evliliği biten Selen Görgüzel hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak sünnet derisinden yüzüne cilt bakımı yaptırması ve Cem Yılmaz'ın eski karısı ahu Yağtu'nun nafaka ısrarına dair tepkisiyle dikkat çeken ünlü isim aşk itirafında bulundu.

Selen Görügüzel, önceki gün alışveriş turunda objektiflere takıldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; muhabirlerin, Hamdi Alkan’ın kendisini sosyal medyadan engellediğini hatırlatması üzerine Görgüzel, "Artık bu konuları konuşmanın bir anlamı yok. Hiç bakmadım da engelimi kalırmış mı kaldırmamış mı diye" ifadelerini kullandı.

Yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu söyleyen şarkıcı, "Benim hayatıma galiba yeni biri girmek üzere. Yeni bir sürpriz, yeni bir güzel haber verebilirim size" dedi.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (12.08.2022)

Ayakkabı ve çantalarda yaz fırsatı

Kozmetikte fırsat ürünleri

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Küçük ev aletleri ve aksesuarlar

Nike ürünlerinde %10 indirim

Mangallar, barbeküler ve aksesuarları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

