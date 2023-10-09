Hamdi Alkan'ın evinden buram buram tarih çıktı! Kızı Zeynep Alkan'la yaşadığı evi görenler inanamadı

Hamdi Alkan bir süredir hem Selen Görgüzel ile boşanma süreci hem de kızı Zeynep Alkan'ın Survivor'a katılmasıyla gündem olmuştu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Alkan'ın evi ilk kez görüntülendi. Adeta tarih yuvası olan ev görenleri oldukça etkiledi.

Bir sitenin apartman dairesinde oturan Hamdi Alkan, Evrim Akın'ı kızı Zeynep Alkan ile beraber ağırladı.

Evin duvarlarının tablolarla bezeli olması bir hayli dikkat çekti. Gösterişten uzak sade ve eski model eşyaların olduğu bir evde yaşayan ünlü ismin evi adeta bir tarih yuvası çıktı.

Zekeriyaköy'de oturan Hamdi Alkan, tarihi eserlere düşkünlüğü ile de biliniyor.

Her tarafta bir sanat eserinin görüldüğü ev, insanlarda müze ziyareti hissi oluşturuyor.

EVİ RESMEN SANAT ARŞİVİ

Nerdeyse tüm duvarlar tablo ve antika objelerle süslenmiş durumda.

Hamdi Alkan, Türk Dili'nde basılmış tiyatro oyunlarının neredeyse yüzde 99'unu evinde tutuyor.

Ünlü yönetmen evinin bir odasını kütüphane olarak kullanıyor. Bu kütüphanede ise 500 yıllık bir kitabın olduğunu söylüyor.

Yaptığı televizyon projeleri, oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hamdi Alkan tarih ve sanat kokan evi ile görenleri büyüledi.



