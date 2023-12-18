MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mezun oldu! Babasının izinden gidiyor

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mezun oldu! Babasının izinden gidiyor

18.12.2023 16:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, oyunculuk eğitimini tamamladı ve diplomasını aldı. Alkan, Roma'daki Link Campus Universitesi'nden tam puanla mezun oldu.

2006–2012 yılları arasında evli kalan Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan, İtalya'nın başkenti Roma'daki üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Ünlü yönetmen, kızının mezuniyet mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyla paylaştı.

Kızının fotoğrafını paylaşan Hamdi Alkan, "Canım Zeynep mezun olduğu üniversitesinin diplomasına kavuştu. Link Campus University, Medya ve Snat Performansı Sanatları bölümünden tam puanla mezun oldu. Gurur duyuyorum seninle kızım" ifadelerini kullandı.

hamdi alkan

Daha önce üç dizi ve iki filmde çeşitli rollerde yer alan Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile birlikte geçtiğimiz günlerde bir film galasında görüntülenmişti.

HAMDİ ALKAN KIZI

Genç oyuncu, "Amsterdam'daki eğitimini tamamladım, diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum" açıklamasını yapmıştı.

HAMDİ ALKAN KIZI 2

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küs oldukları konuşuluyordu! İtiraf geldiKüs oldukları konuşuluyordu! İtiraf geldi
'Şampiyonlar Ligi'nin de başını yaktı! 'Şampiyonlar Ligi'nin de başını yaktı!
Minik bikinisiyle hayran bıraktı! Arkasını dönünce... Minik bikinisiyle hayran bıraktı! Arkasını dönünce...
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Zeynep Alkan Oyuncu hamdi
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

Asgari ücret ve memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor!

Asgari ücret ve memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor!

Sparta Prag'ın korkutan istatistiği!

Sparta Prag'ın korkutan istatistiği!

Sparta Prag eşleşmesi 19 sene öncesini hatırlattı!

Sparta Prag eşleşmesi 19 sene öncesini hatırlattı!

Kurada Galatasaray çıkınca bu tepkiyi verdi!

Kurada Galatasaray çıkınca bu tepkiyi verdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.