Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mezun oldu! Babasının izinden gidiyor

2006–2012 yılları arasında evli kalan Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan, İtalya'nın başkenti Roma'daki üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Ünlü yönetmen, kızının mezuniyet mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyla paylaştı.

Kızının fotoğrafını paylaşan Hamdi Alkan, "Canım Zeynep mezun olduğu üniversitesinin diplomasına kavuştu. Link Campus University, Medya ve Snat Performansı Sanatları bölümünden tam puanla mezun oldu. Gurur duyuyorum seninle kızım" ifadelerini kullandı.

Daha önce üç dizi ve iki filmde çeşitli rollerde yer alan Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile birlikte geçtiğimiz günlerde bir film galasında görüntülenmişti.

Genç oyuncu, "Amsterdam'daki eğitimini tamamladım, diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum" açıklamasını yapmıştı.







