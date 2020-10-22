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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tatili bitiremedi!

22.10.2020 14:16 | Son Güncelleme:
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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tatili bitiremedi!

Oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan’ın kızları Zeynep Alkan yaz tatiline devam ediyor. Hollanda’da eğitim alan Zeynep Alkan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde 22 yaşına giren Zeynep Alkan’ın bikinili pozlarına beğeni yağdı.

“Hayat Bazen Tatlıdır” dizisindeki rolüyle oyunculuk macerasına adım atan Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün büyük kızları Zeynep Alkan, oyunculuk eğitimi almak için yurt dışına gitmişti. Eğitimine ilk olarak İtalya’daki bir okulda başlayan Alkan devamında Hollada’nın Amsterdam şehrine taşınmıştı. Amsterdam’da erkek arkadaşı Wesley Pabis ile yaşamaya başlayan güzel isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Amsterdam’dan Türkiye’ye tatile gelen Zeynep Alkan sevgilisiyle ailesini tanıştırmıştı. Türkiye’de tatil yaptıktan sonra Amsterdam’daki evine dönen Alkan, soluğu bir kez daha İstanbul’da aldı. Annesini özlediği için İstanbul’a geldiğini ifade eden Alkan, tatilinin tadını deniz kenarında çıkartmayı seçti.

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Leoparlı bikisiniyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkan’ın pozları gündem yarattı. Alkan’ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nedense senin hiç albenin yok itici bir tarafın var diyebilirim.

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