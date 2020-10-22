Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tatili bitiremedi!

“Hayat Bazen Tatlıdır” dizisindeki rolüyle oyunculuk macerasına adım atan Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün büyük kızları Zeynep Alkan, oyunculuk eğitimi almak için yurt dışına gitmişti. Eğitimine ilk olarak İtalya’daki bir okulda başlayan Alkan devamında Hollada’nın Amsterdam şehrine taşınmıştı. Amsterdam’da erkek arkadaşı Wesley Pabis ile yaşamaya başlayan güzel isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Amsterdam’dan Türkiye’ye tatile gelen Zeynep Alkan sevgilisiyle ailesini tanıştırmıştı. Türkiye’de tatil yaptıktan sonra Amsterdam’daki evine dönen Alkan, soluğu bir kez daha İstanbul’da aldı. Annesini özlediği için İstanbul’a geldiğini ifade eden Alkan, tatilinin tadını deniz kenarında çıkartmayı seçti.

Leoparlı bikisiniyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkan’ın pozları gündem yarattı. Alkan’ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

