Hamdi Alkan yeni dizisi için imaj değiştirdi! Son halini 'Tam 10 yıl sonra...' diyerek paylaştı

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan yeni dizisi için hazırlıklara başladı. Özgü Namal ve başarılı oyuncu Özcan Deniz'i bir araya getiren Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil olan Hamdi Alkan yeni projesi için imaj değişikliğine gitti.

Uzun beyaz sakalları ile tanınan Alkan radikal bir değişiklikle sakallarını kesti. Ünlü isim son halini 'Tam 10 yıl sonra sakalları kestim. Yakında kamera önünde görüşme dileğiyle' notuyla paylaştı.

Hamdi Alkan'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Çok yakışmış', 'Gençleşmiş' gibi yorumlar yapıldı.





