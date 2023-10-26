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Hamdi Alkan yeni dizisi için imaj değiştirdi! Son halini 'Tam 10 yıl sonra...' diyerek paylaştı

26.10.2023 17:05 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Selen Görgüzel ile olan sekiz yıllık evliliğini sonlandıran usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Setlere dönmeye hazırlanan ünlü isim yeni dizisi için imaj tazeledi. Hamdi Alkan'ın son haline sosyal medyada beğeni yağdı.

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan yeni dizisi için hazırlıklara başladı. Özgü Namal ve başarılı oyuncu Özcan Deniz'i bir araya getiren Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil olan Hamdi Alkan yeni projesi için imaj değişikliğine gitti.

Hamdi Alkan 2

Uzun beyaz sakalları ile tanınan Alkan radikal bir değişiklikle sakallarını kesti. Ünlü isim son halini 'Tam 10 yıl sonra sakalları kestim. Yakında kamera önünde görüşme dileğiyle' notuyla paylaştı.

handi alkan

Hamdi Alkan'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Çok yakışmış', 'Gençleşmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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