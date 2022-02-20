HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay!

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay!

20.02.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Fethiye'de kaza sigortasının parasını alabilmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne yol açan Hakan Aysal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu olarak hapishanede bulunan Aysal'ın kendisine hakaret edenler hakkında şikayetçi olduğu ve 5 bin TL istediği ortaya çıktı.

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay!

Muğla Fethiye'de 19 Haziran 2018 tarihinde 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için fotoğraf çektirme bahanesiyle çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aysal'ın son bir yıl içerisinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişiyi avukatı aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.

4

200 KİŞİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU, 5 BİN LİRA İSTEDİ

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre tutuklu olan Hakan Aysal'ın (41) cezaevinde hala para peşinde koştuğu ortaya çıktı. Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı Mehmet Buğra Çiçek aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.

3

"MÜEBBET ÖDÜL OLUR" DEDİ, HAKAN AYSAL ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakan Aysal mağdurlarından biri olan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Talha Y. hakkında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye ortaya çıktı. Talha Y.'nin Facebook'ta 'Bunları yavaş yavaş her gün bir etini kopara kopara geberteceksin. Yoksa müebbet bu şerefsiz için ödül olur' yorumu yaptığı, bu nedenle Hakan Aysal'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

Talha Y. ifadesinde "İlgili yorumu Hakan Aysal'a hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan Aysal'ın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi.

8ae677275906f4e98751b8e484c22ede (1)

PARAYI VERMEDİ, DAVA AÇILDI

Ancak Talha Y. uzlaştırmacı tarafından arandı. Talha Y. uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermedi. Bu nedenle Talha Y. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Talha Y.'nin önümüzdeki günlerde yargılanacağı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 20 Şubat - 24 Şubat İstanbul'da hava durumu...20 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 20 Şubat - 24 Şubat İstanbul'da hava durumu...
NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...
Kar hayatı felç etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuKar hayatı felç etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

200 metre yükseklikte yürüyüş! ''Sonra alışıyorsunuz''

200 metre yükseklikte yürüyüş! ''Sonra alışıyorsunuz''

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Asansörde tecavüz girişiminde ilk celsede karar

Asansörde tecavüz girişiminde ilk celsede karar

İlginizi Çekebilir

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.