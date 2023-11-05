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Hamile kalmak için seks orucu bile yapmıştı... Kourtney Kardashian doğum yaptı!

05.11.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Hamile kalmak için yapmadığı kalmayan Kourtney Kardashian doğum yaptı. Kardashian – Jenner ailesinin yeni üyesi Rocky bebek dün gece dünyaya geldi.

Hamile kalmak için seks orucu bile yapmıştı... Kourtney Kardashian doğum yaptı!

Kardashian kardeşlerin en büyüğü, abla Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu. Kourtney Kardashian ve Blink182 grubunun davulcusu ünlü müzisyen Travis Barker bebek sahibi olmak için seks orucundan farklı masaj denemelerine kadar pek çok tavsiye denemişti.

Son olarak tüp bebek tedavisi olan yıldız tam ümidini kaybetmişken hamile kaldı. Zor bir süreç geçiren çift bebeklerini kucaklarına aldı.

Ekran Alıntısı

Dünyanın en ünlü ekran yüzlerinin bir araya geldiği Kardashian – Jenner ailesinin yeni üyesi Rocky bebek dün gece dünyaya geldi.

Aile henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak ABD basınından birden fazla kaynağa konuşan yakınları doğum haberini doğruladı. Daha önce adının Rocky olacağı öğrenilen erkek bebek Kourtney Kardashian’ın dördüncü, Travis Baker’ın ise üçüncü çocuğu.


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