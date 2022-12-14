Hamile olduğunu bilmiyordu! Uçak tuvaletinde doğum yapınca hayatının en büyük şokunu yaşadı

Hamile olduğunu bilmeyen bir kadın uçuş sırasında beklenmedik bir şekilde doğum yaparak herkesi şaşkına çevirdi. Hamile olduğunu doğum yaptığı sırada keşfeden Tamara’ya yolcular arasında bulunan iki doktor ve bir hemşire yardım etti. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken uçak Amasterdam’da aktarma yapmak için durduğunda ikili Hollanda’daki bir hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLARDAN BİRİNİN ADINI VERDİ

Tamara bebeğine kendisine doğum sırasında yardım eden doktorlardan biri olan Maximillano’un adını verdi. Anne ve bebeğin tedavi altına alındığı Amsterdam’daki hastaneden yapılan açıklamada, “Tamara Hollanda’ya inmeden birkaç saat önce şiddetli karın ağrısıyla tuvalete gitti. O sırada kasılmaları başladı. Doğum yaptığını fark eden kadın sağlık görevlilerinin yardımıyla bebeğini kucağına aldı. Bu olay karşısında herkes şaşkına döndü” ifadelerinde yer verildi.