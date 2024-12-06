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  4. 85 yaşındaki sevgilisinin vasiyetini öğrenince kendisinden geçti! Hastane yatağının başında bir anda dans etmeye başladı: Tepki çeken görüntüler

85 yaşındaki sevgilisinin vasiyetini öğrenince kendisinden geçti! Hastane yatağının başında bir anda dans etmeye başladı: Tepki çeken görüntüler

06.12.2024 09:45
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.12.2024 09:45
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Kanadalı 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bronwin Auror, 85 yaşındaki erkek arkadaşının hastane yatağında adını vasiyetine yazdırması üzerine mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Genç fenomen sevgilisinin başında dans etmeye başladı. O anlar sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.

22 yaşındaki Kanadalı internet fenomeni Bronwin Aurora, kendisinden 63 yaş büyük 85 yaşındaki sevgilisi Robert'ın hastane yatağında yaptığı hareketlerle tepkilerin odağına yerleşti.

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Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımında sevgilisinin hastanedeki bir görüntüsünü paylaşarak altına, "Vasiyete girmeyi başardım. Sizce tıbbi cihazların fişini çekmeli miyim?" notunu ekledi. Tiktok'ta 122 binden fazla görüntüleme aldı ve baş döndürücü bir hızla yayıldı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tutarak tepkilerini gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım bu saçmalığa tanık olduktan sonra adamın telefona uzanıp avukatını arayacak kadar enerjisi kalmıştır" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sosyal medya insanlara bunu yapıyor. Umarım bundan sonra onu vasiyetten çıkarmıştır." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu uygulamada gördüğüm en utanç verici şeylerden biri ve bu çok şey ifade ediyor." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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