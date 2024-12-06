85 yaşındaki sevgilisinin vasiyetini öğrenince kendisinden geçti! Hastane yatağının başında bir anda dans etmeye başladı: Tepki çeken görüntüler

22 yaşındaki Kanadalı internet fenomeni Bronwin Aurora, kendisinden 63 yaş büyük 85 yaşındaki sevgilisi Robert'ın hastane yatağında yaptığı hareketlerle tepkilerin odağına yerleşti.

Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımında sevgilisinin hastanedeki bir görüntüsünü paylaşarak altına, "Vasiyete girmeyi başardım. Sizce tıbbi cihazların fişini çekmeli miyim?" notunu ekledi. Tiktok'ta 122 binden fazla görüntüleme aldı ve baş döndürücü bir hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tutarak tepkilerini gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım bu saçmalığa tanık olduktan sonra adamın telefona uzanıp avukatını arayacak kadar enerjisi kalmıştır" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sosyal medya insanlara bunu yapıyor. Umarım bundan sonra onu vasiyetten çıkarmıştır." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu uygulamada gördüğüm en utanç verici şeylerden biri ve bu çok şey ifade ediyor." yorumunda bulundu.