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Hande Baladın konuşmakta zorlandı! "Zor bir süreç geçirmiştim ben milli takımın başında..."

29.12.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncularından Hande Baladın Oksijen TV'ye verdiği röportajda zor anlar yaşadı. Başarılı voleybolcu konuşması sırasında mental durumundan bahsederken zor anlar yaşadı ve sözlerini tamamlayamadı.

Filenin Sultanları'nın başarılı voleybolcusu Hande Baladın'a, geçtiğimiz aylarda Mustafa Neşeli isimli bir şahıs tarafından "Yüzüne asit atacağım'" şeklinde tehdit dolu mesajlar gelmişti.

O günlerde zor bir süreç geçiren Baladın başarılı spor hayatıyla da dikkat çekerken yoğun tempoda da çalışmaya devam ediyor.

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SÖZLERİNE DEVAM EDEMEDİ

Baladın son olarak Oksijen TV'ye verdiği röportajla gündeme geldi. "Ben milli duyguları çok yüksek bir karaktere sahibim" diyen güzel sporcu konuşmasının devamında "Özellikle milli takımla kazandığımız maçlardan sonra o kadar fazla bu tarzda yorum aldık ki.... ben her böyle duyduğumda ağlayasım geliyordu. Neden olduğunu bilmiyorum ama tüylerim bir anda diken diken oluyor." dedi.

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Hande Baladın "Peki en çok kim gurur duysun istiyorsun?" sorusuna yanıt verirken ise zor anlar yaşadı.

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"Ailem ki duyuyorlar. Orada aslında belki altında yatan farklı durumlarda olabilir. Zor bir süreç geçirmiştim ben milli takımın başında" derken konuşmasını sürdüremeyen Baladın sözlerini tamamlayamadı.

O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.

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