Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Oyuncu Mert Fırat, 2 yıllık aşkı Hande Doğandemir'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra İdil Fırat ile nişanlanmıştı. Mert Fırat'ın evlilik hazırlığında olduğu İdil Fırat'ın dün akşam düzenlenen kına gecesi ise oldukça ses getirmişti. Sosyal medyadan yoğun eleştiri alan İdil Fırat'ın salona dört kişinin taşıdığı tahtla girmesi Mert Fırat'ın hayranlarını kızdırdı.

DEMET AKALIN DESTEK MESAJI ATTI

Çok ses getiren evliliğin yansımaları konuşulurken gözler, Mert Fırat'ın iki yıllık ilişkisinin ardından ayrıldığı Hande Doğandemir'e çevirildi. Doğandemir'in bir kaç gün önce paylaştığı gönderisinin altına destek mesajları geldi. Destek yorumlarından en dikkat çekeni ise Demet Akalın'ın mesajı oldu. Akalın, Doğandemir'in paylaşımına, "Allah büyük. Bugünü hiç unutma, ileride şükredeceksin.Gerçek asil kız, sen yeteneğinle dağları devirirsin.Unutma sakın" diyerek moral verdi.