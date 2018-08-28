Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Oyuncu Mert Fırat, 2 yıllık aşkı Hande Doğandemir'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra İdil Fırat ile nişanlanmıştı. Mert Fırat'ın evlilik hazırlığında olduğu İdil Fırat'ın dün akşam düzenlenen kına gecesi ise oldukça ses getirmişti. Sosyal medyadan yoğun eleştiri alan İdil Fırat'ın salona dört kişinin taşıdığı tahtla girmesi Mert Fırat'ın hayranlarını kızdırdı.
DEMET AKALIN DESTEK MESAJI ATTI
Çok ses getiren evliliğin yansımaları konuşulurken gözler, Mert Fırat'ın iki yıllık ilişkisinin ardından ayrıldığı Hande Doğandemir'e çevirildi. Doğandemir'in bir kaç gün önce paylaştığı gönderisinin altına destek mesajları geldi. Destek yorumlarından en dikkat çekeni ise Demet Akalın'ın mesajı oldu. Akalın, Doğandemir'in paylaşımına, "Allah büyük. Bugünü hiç unutma, ileride şükredeceksin.Gerçek asil kız, sen yeteneğinle dağları devirirsin.Unutma sakın" diyerek moral verdi.
Sizin alınız al inandım Morunuz mor inandım Tanrınız büyük âmenna Şiiriniz adamakıllı şiir Dumanı da caba Ama sizin adınız ne Benim dengemi bozmayınız Bütün ağaçlarla uyumuşum Kalabalık ha olmuş ha olmamış Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum Ama ağaçlar şöyleymiş Ama sokaklar böyleymiş Ama sizin adınız ne Benim dengemi bozmayınız Aşkım da değişebilir gerçeklerim de Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı Yangelmişim dizboyu sulara Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum Hiçbirinizle döğüşemem Siz ne derseniz deyiniz Benim bir gizli bildiğim var Sizin alınız al inandım Sizin morunuz mor inandım Ben tam dünyaya göre Ben tam kendime göre Ama sizin adınız ne Benim dengemi bozmayınız Turgut Uyar ????????
Okuyucu Yorumları 1 yorum