Hande Doğandemir'in Oscar tercihi olay oldu!

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni sosyal medyanında gündeminde...

Türkiye'de ise geceyi Hande Doğandemir ve Yekta Kopan sundu. Yüzleşme dizisiyle ekranlara dönen Hande Doğandemir kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu.

Doğandemir'in cesur dekolte tercihi hayranları tarafından çok beğenilirken güzel oyuncu 7.5 saatlik yayının ardından sosyal medya hesabından herkese "iyi sabahlar" dileyerek kostümü ve makyajı için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.



