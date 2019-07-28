Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Hande Erçel'in duygusal paylaşımı kısa sürede 700 binden fazla beğeni aldı. Ünlü oyuncu paylaşımında şu notu yazdı:

"Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden ögrendim.Kazançlarıma şükrediyorum,seni öğreniyorum,yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum. Birlikte yapmayı hayal ettiğimiz ne kaldıysa geriye,sen sonsuzluk denizinde yüzerken ben de sana buradan eşlik ediyorum.. Ruhundan bir parça olarak bu evren de olabildiğim kadar varım annecim.. Mehmet’ten bize özel bu fotoğraf teşekkür ederim"





