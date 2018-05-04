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Hande Erçel'den evlilik sinyali!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 22:24 | Son Güncelleme

Oyuncu Hande Erçel, aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'la evliliğe sıcak bakıyor.

Hande Erçel'den evlilik sinyali!

Murat Dalkılıç, Eylül 2017’de Merve Boluğur’dan boşanmış, aralıkta Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen hafta “En büyük hayalim baba olmak” açıklamasını yapmıştı.

"ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"
10 yaş küçük sevgilisi Hande Erçel de ilk kez ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Erçel, “Murat ile çok iyi anlaşıyoruz. Aramızda bazen ufak tefek tartışmalar oluyor. Ama bu ileriki adımı atmamıza engel değil” dedi.

Youtube’daki ‘Sanane Cihanna’ programına konuk olan Murat Dalkılıç da “Yeniden evlenir misin?” sorusuna şöyle cevap vermişti: “Neden olmasın? Tabii ki evlenip aile kurmak isterim. Evlilik çok güzel. İnsanların hayatlarında olması gerek.”

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