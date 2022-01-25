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Hande Erçel iddialı sahneleri görünce kabul etmedi! Demet Özdemir işi kaptı

25.01.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında yaşandığı iddia edilen gerginlik hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Yeni iddiaya göre Dünya ile Benim Aramda dizisi için teklif Hande Erçel'e gitti ama güzel oyuncu iddialı sahneleri bulunun rolü kabul etmedi. Demet Özdemir ise işi kaptı.

Hande Erçel iddialı sahneleri görünce kabul etmedi! Demet Özdemir işi kaptı

Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında neler oluyor? Özdemir'in Erçel'i kıskandığı iddiası konuşulurken güzel oyuncu Erçel'e gelen teklifi de hemen kabul etmesiyle dikkat çekti. İddiaya göre Demet Özdemir'in başrolünde yer alacağı "Dünya İle Benim Aramda" dizisinde ilk olarak teklifin Hande Erçel'e götürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; proje için başından beri titiz bir cast çalışması yapıldı. İlk olarak Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'la başroller için görüşüldü. Ancak Hande Erçel senaryoda oldukça iddialı bir sahnenin olduğunu görünce çekincelerini paylaştı.

ROL DEMET ÖZDEMİR'İN OLDU

Senarist Pınar Bulut sahnenin dizide olması konusunda diretti. Bunun üzerine yapım şirketi başrol adaylarını değiştirdi. Demet Özdemir ve Neslihan Atagül'e teklif gitti. Rol sonunda Demet Özdemir'in oldu. Başrol erkek için de Disney, Kerem Bürsin'in olmasına daha sıcak baktı. Şimdi mart ayında sete çıkacak olan dizinin diğer başrol erkek oyuncusu için görüşmeler sürüyor.

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Demet Özdemir Hande Erçel
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