Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

Caner Yıldırım ile yaklaşık 3 yıllık mutlu evliliğine devam eden Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Tatil keyfini takipçileriyle paylaşan Erçel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
30 yaşındaki Gamze Erçel bikinili pozuyla sevenlerini büyüledi.
Instagram'ı sık sık kullanan Erçel, o pozuyla çok sayıda beğeni aldı.
Gamze Erçel'in yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı.
Bir takipçisinin, "Yüzünüzde bir değişiklik var, bir şey mi yaptırdınız?" sorusunu yanıtladı.
Erçel, "Botoks yaptırdım ama sevmedim. Bir daha da yaptırmayacağım, mimiksiz halimi sevmedim" diyerek botoks yaptırdığını itiraf etti.
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