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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

29.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. EVli ve bir çocuk annesi Gamze Erçel, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

Caner Yıldırım ile yaklaşık 3 yıllık mutlu evliliğine devam eden Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Tatil keyfini takipçileriyle paylaşan Erçel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

30 yaşındaki Gamze Erçel bikinili pozuyla sevenlerini büyüledi.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

Instagram'ı sık sık kullanan Erçel, o pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

BOTOKS İTİRAFI!

Gamze Erçel'in yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

Bir takipçisinin, "Yüzünüzde bir değişiklik var, bir şey mi yaptırdınız?" sorusunu yanıtladı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

Erçel, "Botoks yaptırdım ama sevmedim. Bir daha da yaptırmayacağım, mimiksiz halimi sevmedim" diyerek botoks yaptırdığını itiraf etti.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili poz verdi!


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