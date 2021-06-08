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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den şaşırtan ısırık paylaşımı: "Bu nasıl ısırık?"

08.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, bugün tatlıyı ne kadar çok sevdiğini paylaştı. Ama "ısırık" fotoğrafları takipçilerini şaşırttı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den şaşırtan ısırık paylaşımı: "Bu nasıl ısırık?"

Gamze Erçel, ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası olarak tanındı. Aslında oyunculuğa birlikte başlayan Erçel kardeşler, bir süre sonra kariyer anlamında yollarını ayırdı. Birkaç projenin ardından kendi köşesine çekilen Gamze Erçel, sosyal medyadan yürümeyi seçti. Yani, Erçel kardeşlerin biri oyunculukta, öbürü sosyal medyada bir marka haline geldi. Son dönemin en başarılı influencerlarından biri olan Gamze Erçel'in Instagram'da tam 3.9 milyon takipçisi var. Çok sevilen ünlü isim, reklamcı Caner Yıldırım'la evlendikten ve kızı Aylin Mavi'ye kavuştuktan sonra daha da popüler oldu. Ailesinin en keyifli anlarını ve Aylin Mavi'nin büyüme sürecini paylaşan Gamze Erçel, ününe ün kattı. Ama son paylaşımları, alışılagelen Gamze Erçel paylaşımlarından oldukça farklıydı. Tatlı aşkını ilginç bir yolla anlatan ünlü isim, hayranlarını güldürdü.

"Bu nasıl ısırık?"

Gamze Erçel

Gamze Erçel, sağlıklı beslenme ve spor konusunda da takipçilerine yol gösteriyor. Ama yemek konusundaki küçük kaçamaklarını paylaşmaktan da vazgeçmiyor. Bugün de tatlıyı ne kadar sevdiğini anlattı.

Gamze Erçel story

Waffle ve pancake olan sofrasını paylaşan ünlü isim, "Tatlıyı ne kadar sevdiğim ısırıklarımdan belli. Bu nasıl ısırık tövbeee?" diyerek takipçilerini çok güldürdü.


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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel
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