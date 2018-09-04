Hande Erçel'in eski görüntüleri olay oldu!

Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, bir süre sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un magazin haberini sunduğu eski görüntüleri ortaya çıktı. 2012 yılında bir tv programına katılan Hande Erçel'in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Hande Erçel'in 6 yıl önceki videosuna bazı sosyal medya kullanıcıları olumlu yorumlar yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise eleştirel yorumlarda bulundu. Erçel'in videosunu eleştiren sosyal medya kullanıcısı, "Merve Boluğur'un daha ismini bile söyleyememiş." dedi.

