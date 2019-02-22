Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den ilk paylaşım

Kanser hastalığından dolayı bir süre hastanede tedavi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

O dönemde yeni bir dizi olan Halka'nın çekimlerine başlayan Hande Erçel çok zor zamanlar geçirdi.Oyuncu daha sonra ekibin de desteği ile sete döndü.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de o zamandan beri Instagram'da paylaşım yapmıyordu.

Acısıyla başa çıkmaya çalışan Gamze Erçel, Instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta dikkat çeken ve herkesi üzen bir detay vardı.

Sehpada Gamze, Hande ve Aylin Erçel'in bulunduğu bir fotoğraf gözlerden kaçmadı.

