Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Hande Erçel'in 30 yaşındaki kız kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor. Kardeşi kadar konuşulan Gamze Erçel, mini şortlu pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
Instagram'ı aktif olarak kullanan Gamze Erçel'in 4.8 milyon takipçisi bulunuyor.
Her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Erçel, mini şortlu pozuyla yaklaşık 40 bin beğeni aldı.
Erçel, yaz aylarının gelmesiyle tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor.
Ünlü isim Instagram sayfasındaki renkli pozlarıyla dikkat çekiyor.
2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren Gamze Erçel'in Aylin Mavi Yıldırım adında bir kız çocuğu bulunuyor.
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