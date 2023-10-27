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Hande Erçel'in sosyal medyadaki özel paylaşımları artık paralı! Abonelik ücreti bakın ne kadar

27.10.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz ile beraber rol alan Hande Erçel oyunculuğu ve aşk hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram hesabında 31 milyon takipçisi bulunan Erçel abonelere özel paylaşımlar yapmaya başlıyor. Erçel’in abonelik ücreti bakın ne kadar

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik sürdüren Hande Erçel sık sık gündem oluyor. Bambaşka Biri dizisinde rol alan Erçel güzelliği ve oyunculuğuyla ilgi odağı olan isimlerden biri.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Erçel yeni bir özelliği uygulamaya başladı. Ünlü isim artık sosyal medya hesabından abonelere özel paylaşım yapacak.

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Hande Erçel’in özel paylaşımlarını görmek isteyenlerin aylık 32.99 TL ödeme yapması gerekecek.

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Daha önce bu uygulamayı kullanan Şeyma Subaşı'nın abonelik ücreti en başta 69.99 TL olmuştu. Subaşı daha sonra bu ücreti 119.99 TL'ye kadar çıkarmıştı.

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Hande Erçel Oyuncu erçel

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