Hande Erçel'in sözleri sonrası ablası Gamze Erçel gözyaşlarına boğuldu! "Ağlattı beni sıpa"

Güzel oyuncu Hande Erçel, dün katıldığı ELLE Style Awards 2022'de gözlerin odağındaki isim oldu. Muhteşem kıyafetiyle törene damga vuran Hande Erçel, yılın ELLE kızı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmayla ablası Gamze Erçel'i ağlattı. Gamze Erçel paylaşımında, "Ağlattı beni sıpa" ifadelerini kullandı.

GÜZELLİĞİYLE DAMGA VURDU

Kaan Yıldırım aşkıyla son günlerde magazin gündeminde yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, ELLE Style Awards 2022'de giydiği kıyafetiyle herkesi resmen büyüledi. Derin bacak dekoltesi ve tarzıyla dikkat çeken Erçel, yılın ELLE kızı seçildi.

KONUŞMASI DAMGA VURDU

Törende ödülünü almak için sahneye çıkan Hande Erçel, yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırmayı başardı. Yanında olan tüm ekibine ve ablasına teşekkür eden Erçel'in sözleri sonrası ablası Gamze Erçel gözyaşlarına boğuldu.

Hande Erçel teşekkür konuşmasında, "Onun dışında ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum" ifadelerini kullandı.

ANNESİ VEFAT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande ve Gamze Erçel'in annesi kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.



