Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi tedavi mi görüyor?

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü iddiası sevenlerini üzdü. Söylemezsem Olmaz programında küçük kızın hastalığı hakkında açıklama geldi. Peki Aylin Mavi'nin sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

HANDE ERÇEL'İN YEĞENİ AYLİN MAVİ KANSER Mİ, HASTALIĞI NE?

Söylemezsem Olmaz programında Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Acı haberi program sunucularından Arto duyururken, gelişme sonrası Aylin Mavi'nin annesi Gamze Erçel ile teyzesi Hande Erçel'den konu ile ilgili açıklama beklendi. Hande Erçel'e de benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hakkında gündeme gelen iddia sonrası Aylin Mavi'nin annesi Gamze Erçel'den de açıklama geldi..

AİLESİ ŞÜPHELENMİŞTİ

Henüz 2,5 yaşında olan küçük Mavi'nin hastalığı ilk olarak ailesinin şüpheleri ile birlikte ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre küçük Mavi'nin hastalığı, karnında oluşan şişlik sonucu ortaya çıktı. Mavi'nin anne ve babası kızlarını, şüphe üzerine hastaneye götürerek hastalığı öğrendi.

İşte Aylin Mavi'nin annesi Gamze Erçel'in açıklaması...





