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Hande Erçel'in yeğeninden kötü haber gelmişti! Gamze Erçel'in eşi isyan etti

29.09.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’nin kanser olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Erçel'in ablası Gamze Erçel konuyla ilgili açıklama yaparak tedavi sürecinden olduklarını söylemişti. Aylin Mavi'nin görüntülerinin kullanılması baba Caner Yıldırım'ı kızdırdı. Yıldırım sosyal medyadan isyan etti.

Hande Erçel'in yeğeninden kötü haber gelmişti! Gamze Erçel'in eşi isyan etti

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi’nin hastalığı herkesi üzmüştü. Çıkan haberlerden sonra Gamze Erçel, kızı Mavi’nin durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Gamze Erçel açıklamasında "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi’de gayet iyi" demişti.

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Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki küçük kızının babası Caner Yıldırım ise yapılan paylaşımlardan rahatsız oldu.

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber! Gamze Erçel'in minik kızı...Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber! Gamze Erçel'in minik kızı...

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HANDE ERÇEL'İN ENİŞTESİ SİTEM ETTİ

Caner Yıldırım açıklamasında "Bir daha ailemize ait video ve görselleri kullanarak hassas bir konu olan sağlık durumu üzerinden dramatik cümle, müzik ve editlerle kamuoyunun dikkatini çekecek videolar ve görseller ile takipçi kazanmak adına paylaşım yapan magazin sayfaları hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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