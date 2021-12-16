Hande Erçel stüdyoya girdi, hayranları heyecanlandı! Şarkıcılığa mı soyundu

Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel, dizi final yaptıktan sonra önce ABD’nin yolunu tuttu. Hem aşk hayatında hem de kariyerinde güzel günler geçiren Hande Erçel yeni proje müjdesi verdi.

Yılın bu son günlerinde Hande Erçel yeni anlaşmalar imzalamayı ihmal etmedi. Erçel stüdyodan paylaştığı kareyle yeni projesini duyurdu!

HANDE ERÇEL STÜDYODA PAYLAŞTI

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra hangi dizide rol alacağı merak edilen oyuncudan yeni sürprizler gelmeye devam ediyor. Hande Erçel son yaptığı paylaşımla yine hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda stüdyodan bir karesini paylaştı ve "Çok heyecan" diye yazdı. Erçel bu pozu yeni proje mi sorusunu akıllara getirdi. Erçel'in ya bir şarkı için stüdyoya ya da bir seslendirme için stüdyoya girdiği düşünülüyor.

