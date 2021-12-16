MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel stüdyoya girdi, hayranları heyecanlandı! Şarkıcılığa mı soyundu

Hande Erçel stüdyoya girdi, hayranları heyecanlandı! Şarkıcılığa mı soyundu

16.12.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Kerem Bürsin’le birlikte rol alan Hande Erçel, dizi final yaptıktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte ABD’ye gitti. ABD dönüşü ne yapılacağı merakla beklenen Hande Erçel’in son Instagram paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

Hande Erçel stüdyoya girdi, hayranları heyecanlandı! Şarkıcılığa mı soyundu

Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel, dizi final yaptıktan sonra önce ABD’nin yolunu tuttu. Hem aşk hayatında hem de kariyerinde güzel günler geçiren Hande Erçel yeni proje müjdesi verdi.

Yılın bu son günlerinde Hande Erçel yeni anlaşmalar imzalamayı ihmal etmedi. Erçel stüdyodan paylaştığı kareyle yeni projesini duyurdu!

HANDE ERÇEL STÜDYODA PAYLAŞTI

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra hangi dizide rol alacağı merak edilen oyuncudan yeni sürprizler gelmeye devam ediyor. Hande Erçel son yaptığı paylaşımla yine hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

hander

Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda stüdyodan bir karesini paylaştı ve "Çok heyecan" diye yazdı. Erçel bu pozu yeni proje mi sorusunu akıllara getirdi. Erçel'in ya bir şarkı için stüdyoya ya da bir seslendirme için stüdyoya girdiği düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Demet Şener sevgilisiyle aşka geldiDemet Şener sevgilisiyle aşka geldi
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.