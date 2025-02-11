Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı "Rüzgara Bırak" filminin fragmanı beğeni topladı! "Rüzgara Bırak" ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı, merakla beklenen romantik komedi filmi 'Rüzgara Bırak' filminin fragmanı paylaşıldı. Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu Rüzgara Bırak filminin çekimleri yaz aylarında tamamlanmıştı. Filmin fragmanı büyük beğeni topladı.

Filmin oyuncu kadrosunda Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Deniz Balkanlı, Eray Sel, Fırat Turgut, Tuğrul Tülek, Ezgi Bahar, Ahmet Saraçoğlu, Serhat Nalbantoğlu, Şebnem Dönmez ve Kevork Türker gibi isimler de yer alıyor.

Doğanın ve aşkın kanunlarına kimse karşı gelemez. Rüzgara Bırak 14 Şubat'ta sadece Netflix'te. — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) February 7, 2025

RÜZGARA BIRAK KONUSU

Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı; Çeşme’de yaşayan Ege Yazıcı (Barış Arduç) ve şirketler grubunun CEO’luğunu yürüten Aslı Mansoy (Hande Erçel) karşı karşıyadırlar. Şirketin varlığının devamı; Ege’nin Çeşme’de yerleştiği ve sörf okulu kurduğu koya dev bir otel yapılmasına bağlıdır.Her şeyi ile şehirli Aslı ve tüm benliği ile Çeşmeli olan Ege tüm farklılıklarına rağmen ne kadar benzer olduklarını kısa bir süre sonra anlayacaklardır. Bu fütursuz ikili şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır?