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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkında kriz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Merve Boluğur'la ayrıldıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç şu aralar ilişkisinde zor zamanlar geçiriyor! Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın arasında kriz çıktı

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkında kriz!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın ilişkisinde ilk kriz patlak verdi. Kavga eden ikiliden Erçel, aşkıyla yaşadığı Beykoz’daki evi terk etti. Güzel oyuncu, iddiaya göre Ulus’ta kiraladığı daireye taşındı.

Güzel oyuncu Merve Boluğur'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitirip aşkı Hande Erçel'de bulan Murat Dalkılıç'ın mutluluğu yarım kaldı.

Saklambaç'ta yer alan habere göre; Ünlü popçuyla 9 aydır aşk yaşayan Erçel, ilişkinin ilk aylarında Dalkılıç'ın Beykoz Çubuklu Vadi Konakları'ndaki villasına taşınmıştı.

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Herkes ikilinin mutlu aşkına gıpta ederken çiftten kötü haber geldi. Güzel oyuncuyla yakışıklı popçu, yakın çevresinin iddiasına göre geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavgaya tutuştu.

Yaz boyunca Ege sahillerinde mutluluk pozları veren ikilinin 9 aylık aşkına nazar değdi.

KENDİNE EV TUTTU

Kavga sonrası eşyalarını toplayan Erçel, iddiaya göre Dalkılıç'la yaşadığı evi terk etti. Hemen emlakçısına talimat veren güzel oyuncunun Ulus'ta aylık kirası 6 bin lira olan bir daireye taşındığı öğrenildi.

Erçel'in evden taşınmasıyla derin üzüntüye boğulan Murat Dalkılıç'ın ise aşkının gönlünü almak için araya yakın dostlarını soktuğu da konuşulanlar arasında….


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