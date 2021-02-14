Hande Yener'in son görüntüsü ve yüzüğü olay oldu

Hande Yener, Maslak’ta özel bir hastane çıkışı “Magazin Hattı” kamerasına takıldı. Yener, yaz için albüm hazırladığını söyledi. Hande Yener, koronavirüs salgını yüzünden çok tedirgin olduğunu belirtti.

Ünlü popçu “Sürekli eşofman giymekten giyinmeyi unuttuk” dedi.

Yener giyim tarzıyla astronota benzetildi. Ünlü popçunun parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkat çekti.

Yıllar sonra barıştığı Demet Akalın’ın sunduğu sabah programına katılmaması da çok konuşulan Yener, koronavirüs yakalanan ünlü popçu ve eşi Okan Kurt’la telefonda görüştüklerini söyledi.



