MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Yener'in son görüntüsü ve yüzüğü olay oldu

Hande Yener'in son görüntüsü ve yüzüğü olay oldu

14.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hande Yener'in son görüntüsü ve yüzüğü olay oldu

Maslak'ta görüntülenen Hande Yener görüntüsüyle olay oldu. Hande Yener'in yüzüğü de gözlerden kaçmadı.

Hande Yener, Maslak’ta özel bir hastane çıkışı “Magazin Hattı” kamerasına takıldı. Yener, yaz için albüm hazırladığını söyledi. Hande Yener, koronavirüs salgını yüzünden çok tedirgin olduğunu belirtti.

Ünlü popçu “Sürekli eşofman giymekten giyinmeyi unuttuk” dedi.

Ekran Alıntısı

Yener giyim tarzıyla astronota benzetildi. Ünlü popçunun parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkat çekti.

Yıllar sonra barıştığı Demet Akalın’ın sunduğu sabah programına katılmaması da çok konuşulan Yener, koronavirüs yakalanan ünlü popçu ve eşi Okan Kurt’la telefonda görüştüklerini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
En özel anlarından paylaştı! Olay olduEn özel anlarından paylaştı! Olay oldu
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Diğer Haberler

Ali Sunal'ın eşi Nazlı Sunal müjdeyi verdi!

Müjdeyi verdi! Beğeni yağdı

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla en eğlenceli anlarını paylaştı

En özel anlarından paylaştı! Olay oldu

Kendall Jenner: Benim de kötü günlerim oluyor

Gündem oldu! 'Benim de kötü günlerim oluyor'

'Kim Milyoner Olmak İster'de Zeki Müren sorusu! Kendinden çok emindi ama...

Zeki Müren sorusunda kendinden çok emindi ama...

Ebru Şancı'nın kocası Alpaslan Öztürk paylaştı! 'Soğuk ve çorak gönlümdeki...'

Kocası paylaştı! 'Soğuk ve çorak gönlümdeki...'

Aleyna Tilki çiçekçiye para yerine bakın ne verdi

Çiçekçiye para yerine bakın ne verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.