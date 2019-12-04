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Hanife kendisine hakaret eden takipçisini tükürerek ifşa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kendisine küfürlü mesaj atan takipçisini ifşa etti. Gelin adayı, takipçisinin attığı çirkin mesaja tepki olarak çektiği videonun sonunda ekrana tükürdü.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, bir takipçisinin küfürlü mesajından sonra çileden çıktı. Gürdal hem takipçisini ifşa etti hem de ismini açık açık paylaştığı kişiyi mahkemeye vermek için harekete geçti.

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KÜFÜRLÜ MESAJDAN SONRA ÇİLEDEN ÇIKTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hanife Gürdal, Instagram'ının hikaye kısmında kendisine "Sen önceden kapalı değil miydin o...?" mesajını atan kişiyi ifşa etti. Kendisine küfür edilen Gürdal sinirine hakim olamadı ve tepkisini tükürerek gösterdi.

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TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETTİ

Gürdal, daha sonra geçmişe dönük hakaret ve müstehcen görüntüler atan kişileri mahkemeye vereceğini söyledi. Fenomen gelin adayı şunları söyledi: "Şimdi paylaştığımız videoda da neden tanımadığımız birine saçma sapan küfür ederiz onu gördük. Kendisi 52 bin fake takipçisi ile prim kasmaya çalışmış belli ki. 'Bak ben bunu bunu dersem Hanife kavga eder benimle. O Hanife benimle kavga ederse beni adam yerine koymuş olacak' demiş. 'İnsanlar da beni adam zannedecek' demiş. Bakalım fotoğrafta paylaştığım kişiyi adam zannettik mi arkadaşlar?" diyen Hanife konuşmasını ekrana tükürerek bitirdi.

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"HODRİ MEYDAN"

Daha sonraki davalar için annesine vekalet veren Hanife, "Günaydın arkadaşlar bana küfür eden arkadaşı mahkemeye vermeye gidiyorum. Çünkü artık canıma tak etti. Bundan sonra annemi vekil tayin ediyorum. Annem daha çok sinirleniyor böyle şeylere. Şimdi notere gidiyorum anneme vekalet vermeye. Bunda sonra canlı yayın yaptığımda bana küfür eden, mahrem yerlerini yollayan, hakkımda olup olmadık şeyler konuşanları tutacağız. Hakkında şikayette bulunacağız. Cesareti olan istediği kadar konuşabilir. Hodri meydan" dedi.

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"HER GELEN EŞEK DEBELENEMEZ"

"Burası dingonun ahırı değil, burası benim Instagram hesabım. O yüzden her gelen eşek oraya buraya debelenemez. Tanınıyorum, topluma mal oldum diye böyle şeyler yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

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Hanife instagram

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
Topluma mı mâl olmuş? Hahahahaha koptum gülmekten :)
Bu kızı neden takip edenler var anlamıyorum. Tip desen vasat, vücut desen vasat, ses sanatçısı desen, değil. Sempatik mi? Kesinlikle değil. El sanatları vs. bir paylaşım mı yapıyor? Hayııırrr. O zaman bu herhangi bir özelliği olmayan şahısa neden bu ilgi? Aslında hata bizde yani bunu takip edenler, hatta burada yorum yaparak bile bu kıza prim yaptırıyoruz.
@erol_narcicek_1977 baş örtüden tangaya dikey geçiş yapınca ülkemde cazip oluyor ..
Mal ;)
ne istiyorsunuz Hanifeden. İster giyinir ister soyunur. Beden onun değilmi kime ne
Ben peygamberim diyenin birisi çevresine onbinlerce mürid bulduğu coğrafyada ne bekleyecen hocam.
Bu kız artık evlenemez.
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