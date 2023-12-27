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  4. Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı Evrim Solmaz'ın son hali şaşırttı! Gören bir daha baktı

Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı Evrim Solmaz'ın son hali şaşırttı! Gören bir daha baktı

27.12.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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Özgü Namal, Caner Cindoruk, Mehmet Aslantuğ ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı, bir dönemin fenomen dizisi Hanım'ın Çiftliği'nde; Gülizar karakterine hayat veren Evrim Solmaz yeniden gündem oldu. Dizideki bazı sahnelerle o dönem adından oldukça söz ettiren Solmaz'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Hanımın Çiftliği'nde Gülizar karakterine hayat veren Evrim Solmaz, güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına çok sayıda yorum ve beğeni geliyor.

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Evrim Solmaz'ın bir dönemin fenomen dizisi Hanımın Çiftliği'nde Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Muzaffer ile banyo sahnesi olay olmuştu. Ünlü oyuncu yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı.

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1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Evrim Solmaz’ın oynadığı diziler arasında Umutsuz Ev Kadınları, Yaban Gülü, Yaralı Yürek, Zengin ve Yoksul da yer alıyor.

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Ünlü oyuncu; Semaver Kumpanya, Jazz Cafe gibi oluşumlarda oyunlar sergilemiş, caz şarkıcılığı yapmış, dans, folklör ve mankenlik, binicilik, oyunculuk gibi eğitimler edinmiştir.

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Instagram kullanıcıları güzel oyuncunun fotoğraflarına "Hanımın Çiftlig dizisindeki oyunculuğunuzdan dolayı sizi kutlarım. Çok iyi oynadınız. Muzaffer Dinçarslan'ı anladım da Berber Reşit ne yaa! Hâlâ zoruma gidiyor...", "Ah seneler! Umutsuz Ev Kadınları, Zeliş! Ne zaman izlesem çok güzeldi. Seviyoruz seni!", "Bayılıyorum sana kadın. idolümsün!" gibi yorumlar yaparak hayranlıklarını dile getirdi.

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