Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

Orta Doğu'da kriz devam ediyor. Dün gece gerginliğin üstüne gerginlik ekleyecek yeni gelişmeler yaşandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bombalı saldırı gerçekleşti ve ardından Hamas lideri İsmail Haniye İsrail tarafından öldürüldü. İsrail henüz saldırıyı üstlenmese de Hamas ve İran'dan gelen açıklamalarla bu iddia doğrulandı.

Kritik gelişmeler yaşanırken ABD medyası da son yaşananları değerlendirdi ve saldırı sonrası yaşananları kaleme aldı. İsrail'i savunmak için Akdeniz'de hareketlilik yaşanırken saldırının İran'da olmasıyla ilgili çarpıcı ifadelere yer verildi.

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

ABD ve İngiliz donanmaları şu an Akdeniz'de. İsrail ve Lübnan açıklarına ulaşmaya çalışıyor.

İSRAİL'İ SAVUNACAKLAR

Herhangi bir karşı saldırıda bu donanmalar İsrail'i savunacak. Daha önce ABD ve İngiltere donanmaları bazı roketleri engellemişlerdi. ABD medyası bu saldırının ardından İsrail'in olduğunu söylüyor. Hamas'la ateşkes görüşmelerinin bitme noktasına geleceğini söylüyorlar.

NEDEN İRAN'DA YAPILDI?

İsrail'in ABD'ye haber vermeden, bilgi almadan bunu yapamayacağına vurgu yapanlar da var. ABD medyası diyor ki; İsrail bu saldırıyı istese Katar'da, Dubai'de yapardı ancak bilinçli bir şekilde İran'da gerçekleşti. Hem Hamas'a hem Hizbulluh'a hem de ABD'yle birlikte İran'a mesaj verdi. Haniye'nin son fotoğrafı da İran Cumhurbaşkanıyla zaten.

KAMALA HARRIS DETAYI! HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun yapmış olduğu konuşma bütün dünyayı şaşırttı. ABD'li senato üyeleri, temsilciler meclisi üyeleri çığlıklar atarak Netanyahu'yu 5 6 dakika boyunca alkışladılar. Enteresan bir görüntüydü. ABD medyası buradan aldığı güçle Netanyahu'nun dönüp bu suikastı gerçekleştirdiğini söylüyor.

ABD açısından Ukrayna savaşı oy kaybettirdi. Ancak Hamas'a karşı elde edilen zaferler iç kamuoyunda görevdeki başkana veya başkan adayının partisine puan kazandırıyor. Haniye'nin öldürülmüş olmasıyla ilgili Biden yönetimi çıkıp yerini biz söyledik, bilgileri biz verdik gibi açıklamalar yapmaları Biden yönetiminin puan kazanmasına yarayacak. Yani Harris'in işine yarayacak. Hatırlatmakta fayda Kamala Harris Netanyahu'yla mesefeli bir duruş sergilemiş ve İsrail lobisi tarafından eleştirilmişti. Bütün bu eleştirileri bertaraf edecek bir açıklama gelebilir Biden yönetiminden. Tansiyon artacak gibi görünüyor bölgede.