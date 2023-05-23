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Böyle kavga ne görüldü ne de duyuldu! Boynunda pitonla dolaşan adam dehşet saçtı... Sokak kavgasında pitonla adamı dövdü

23.05.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak ortasında başlayan bir kavga ilginç anlara sahne oldu. Boynunda bir pitonla gezen adam kavga ettiği sırada hayvanı adeta bir kırbaç gibi kullandı. Yılanla kavga ettiği adamı döven kişiyi yoldan geçenler saniye saniye cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Kanada’nın Toronto şehrinde kaydedilen görüntülerde iki adamın sokak ortasındaki kavgası dikkatleri çekti. Polis tarafından kimliği Laurenio Avila olarak açıklanan 45 yaşındaki adam çevrede bulunanların polise şikayet etmesi üzerine tutuklandı. Toronto polisi, Dundas Street West ve Manning Avenue bölgesinde insanları pitonla tehdit eden bir adam hakkında bir telefon aldıktan sonra olay yerine geldiklerini söyledi.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

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Laurenio Avila ve ismi açıklanmayan bir adam arasında sokak ortasında başlayan kavgada Avila, boynundaki pitonu ellerinin arasına alarak hayvanla karşısındaki kişiye vurmaya başladı.

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Çevresindekileri pitonla tehdit ettiği ifade edilen Avila, olayın gerçek bir yılanla ilgisi olduğunun doğrulanmasından sonra tutuklandı. Avila silahlı saldırı ve bir hayvana gereksiz yere acı vermekle suçlandı.

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Kanada yılan piton Toronto

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