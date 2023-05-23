Böyle kavga ne görüldü ne de duyuldu! Boynunda pitonla dolaşan adam dehşet saçtı... Sokak kavgasında pitonla adamı dövdü

Kanada’nın Toronto şehrinde kaydedilen görüntülerde iki adamın sokak ortasındaki kavgası dikkatleri çekti. Polis tarafından kimliği Laurenio Avila olarak açıklanan 45 yaşındaki adam çevrede bulunanların polise şikayet etmesi üzerine tutuklandı. Toronto polisi, Dundas Street West ve Manning Avenue bölgesinde insanları pitonla tehdit eden bir adam hakkında bir telefon aldıktan sonra olay yerine geldiklerini söyledi.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Laurenio Avila ve ismi açıklanmayan bir adam arasında sokak ortasında başlayan kavgada Avila, boynundaki pitonu ellerinin arasına alarak hayvanla karşısındaki kişiye vurmaya başladı.

Çevresindekileri pitonla tehdit ettiği ifade edilen Avila, olayın gerçek bir yılanla ilgisi olduğunun doğrulanmasından sonra tutuklandı. Avila silahlı saldırı ve bir hayvana gereksiz yere acı vermekle suçlandı.