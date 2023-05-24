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Hapishanede ilginç intikam planı! Kaçmayı düşünmedi bile... Yan hücresindeki adama saldırmak için duvara tünel açtı

24.05.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletindeki Fulton Country bölgesinde bir hapishane ilginç intikam planına sahne oldu. Bir mahkumun kendi hücresinde açtığı delik herkesi şaşkına çevirdi. Hapishaneden kaçma amacı bulunmayan mahkumun deliği bitişiğinde bulunan hücredeki adama saldırmak için açtığı belirtildi.

Hapishanede ilginç intikam planı! Kaçmayı düşünmedi bile... Yan hücresindeki adama saldırmak için duvara tünel açtı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir hapishanede yaşanan olay şaşkına çevirdi. Kavian Thomas isimli bir mahkum kaçış filmlerini aratmayacak bir hikayeye sahne oldu. Kendi hücresindeki duşun bulunduğu duvara delik açan Thomas, hapishaneden kaçmayı düşünmedi. Günlerce uğraşarak açtığı delik hemen bitişiğindeki hücrede bulunan Derondney Russell isimli bir mahkumun hücresine gidiyordu.

DEFALARCA BIÇAKLADI

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Hapishane yetkililerine göre, Derondney Russell'ın tutulduğu hücreye giren Thomas onu birkaç kez bıçakladı . Fulton County Şerif Ofisi, Russell'ın "vücudunun üst kısmında yüzeysel bıçak yaraları" olduğunu ve yaralarının hapishanenin tıbbi biriminde tedavi edildiğini söyledi. Thomas'ın tüneli açmak için eskiyen binadan dökülen parçaları kullandığı ifade edildi.

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Mahkeme kayıtlarına göre Thomas, çalıntı mal hırsızlığı, hüküm giymiş bir suçlu tarafından ateşli silah bulundurma/taşıma ve esrar bulundurma suçlarından hapishanede tutuluyordu.

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Amerika hapishane hücre

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