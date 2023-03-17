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  4. Hapishanede yasak aşk skandalı! Hapishane müdürü katil mahkumla kaçmak için görevinden istifa etti

Hapishanede yasak aşk skandalı! Hapishane müdürü katil mahkumla kaçmak için görevinden istifa etti

17.03.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki hapishane müdürü Andrea Ferreyra, 35 yaşındaki mahkum Javier Duarte ile yaşadığı yasak aşkın sonrasında görevinden istifa etti. 15 yıl cinayetten hüküm giyen ve cezasını çekmesi için cezaevine gönderilen mahkuma ilk görüşte aşık olduğunu dile getiren Andrea Ferreyra’nın istifasından sonra mesajlaşmaları ifşa edilince yasak aşk ortaya çıktı.

Hapishanede yasak aşk skandalı! Hapishane müdürü katil mahkumla kaçmak için görevinden istifa etti

Arjantin'in Chaco kentindeki Barranqueras hapishanesinde çalışan bir çocuk annesi hapishane müdürü Andrea Ferreyra,hüküm giymiş bir katil olan 35 yaşındaki Javier Duarte ile sevgili olabilmek için görevinden istifa etti. Yerel basında yer alan haberlere göre müdür mahkuma ilk görüşte aşık oldu ve ikili Facebook üzerinden mesajlaşmaya başladı.

EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

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Facebook üzerinden görüşmeye başlayan hapishane müdürü ve mahkum daha sonra telefon numarası alışverişi yaparak daha da yakınlaşmaya başladı. Mesajlarının ifşa edilmesinden sonra ilişkileri ortaya çıkan ikiliden Ferreya görevinden istifa etti. Arjantin’deki tepkilere rağmen ikili bir an önce evlenme planları yapmaya başladı.

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Hapishanedeki görevinden ayrıldıktan sonra yeni bir iş arayışı içine girdiğini ifade eden Ferreya, “Hiçbir şeyden korkmuyorum. Javier’in nasıl biri olduğunu biliyorum ve işlediğin suçun ötesinde ona inanıyorum. Onun değiştiğini düşünüyorum. Şimdi yeni bir iş arıyorum ve hayatımı yeniden inşa etmek için çok heyecanlıyım” dedi.

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Arjantin katil hapishane

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