Harry Potter hayranları nefeslerini tuttu bekliyor! 4 yeni kitap yolda!

Harry Potter hayranları ayakta! İlk kitabın üstünden geçen onca zaman sonra Harry Potter severler dört yeni kitap serisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Kitabın yazarı J.K. Rowling dört yeni e-kitap müjdesini verdi. Yeni kitaplar Karaklık Sanatlara Karşı Savunma, Bitki Bilimi, Kehanet ve Fantastik Canavarlar’ı öncelik olarak alıyor. Tüm dünyanın nefeslerini tutup beklediği bu dört kitap ikili halde çıkacak.

A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts ve A Journey Through Potions and Herbology ilk ikili. Bu kitaplar 27 Haziran‘da okuyucuların erişimine sunulacak. Diğer iki kitap ise A Journey Through Divination and Astronomy ve A Journey Through Care of Magical Creatures olarak açıklandı. Bu diğer ikilinin çıkış tarihi net değil. Ancak 27 Haziran’da yayınlanacak olan Karanlık Sanatlara Karşı Savunma ve Bitki Bilim kitaplarının ardından çok geçmeden bunların da yayınlanması bekleniyor.

Kitapların her biri ise 3 dolar fiyatla satışa sunulacak. Kindle sahipleri Amazon üzerinden kitapları ön siparişle satın alabilir. Kitapların aynı zamanda Kobo ve Apple Books üzerinden de satıldığını belirtelim. Kitaplar Kobo‘da 12,06 TL‘ye ön siparişe sunuluyor. Pottermore’un yayınladığı ilk e-kitaplar ise bunlar değil. Pottermore 2016 yılında da üç tane e-kitap ile okuyucularla buluşmuştu.