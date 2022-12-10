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Hasan Can'dan büyük gaf! Erkek sanınca utançtan ne yapacağını şaşırdı

10.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da başlayan Konuşanlar programına şimdilerde Exxen platformunda devam eden Hasan Can Kaya, programın son bölümünde büyük bir gafa imza attı. Dövmeleriyle dikkat çeken konuğuyla sohbet eden Hasan Can, kadın konuğunu erkek sanınca büyük utanç yaşadı.

Hasan Can'dan büyük gaf! Erkek sanınca utançtan ne yapacağını şaşırdı

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güldürüp hem terletiyor. Programın son bölümünde büyük bir gafa imza atan Hasan Can, bu defa büyük bir gafa imza attı.

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Programın başında seyirciyle sohbet eden Hasan Can, dövmeleriyle dikkat çeken Nurcihan isimli konuğa, laf atarak programa başladı.

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Ciddi duruşuyla dikkat çeken Nurcihan'a 'Zorla gelmiş gibisin, dövmelerinin bir anlamı var mı?' diye soran Hasan Can, 'Hermes'in asası. Hız ve habercilik tanrısı.' yanıtını aldı.

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Programın ilerleyen dakikalarında tekrar Nurcihan'ın telefonunu alıp karıştıran Hasan Can, gelen mesajları okudu. Küfürlü yorumları okuyan Hasan Can, 'Yanında ben bile terbiyeli kaldım.' diyerek seyircileri güldürdü.

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"BEN BİLE TERBİYELİ KALDIM"

'5 ablam var' diyen Nurcihan'a yanıt veren Hasan Can, 'Bir tek erkek sensin' diyerek büyük bir gafta bulundu. 'Ben erkek değilim' yanıtını alan ünlü komedyen o anlarda utançtan ne yapacağını şaşırdı.

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Daha sonra Nurcihan'dan özür dileyen Hasan Can, 'Yaşın çok küçük kaç yaşındasın?' diye sordu.

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'24' yanıtını alan Can, 'Yaşı da ufak değilmiş, hiçbir dediğim tutmadı.' diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
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