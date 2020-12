Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?

YouTube’da yaptığı Konuşanlar adlı komedi programıyla dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına misafir olarak katıldı. Fragmanın sonrasında Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı ve hayatı gündeme geldi. Peki, Hasan Can Kaya kaç yaşında? Hasan Can Kaya nereli? Hasan Can Kaya sevgilisi kim? Videolar kaldırıldı mı, neden kaldırıldı? İşte detaylar...

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 Güngören doğumlu olan Hasan Can Kaya yaş olarak şu anda 31 yaşındadır. Bir dönem "1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk" adlı popüler dizide senaristlik yapan ünlü komedyen, komedi alanındaki yeteneğini stand-up yaparak değerlendirmeye karar verdi. İlk olarak Leman Kültür Beşiktaş’ta stand-up gösterileri yapmaya başladı. Yaptığı gösterilerle kısa sürede geniş bir seyirci kitlesi kazanan Kaya, 2020 yılının Ocak ayında ilk olarak kendi projesi olan Konuşanlar Talk Show’unu hazırlamaya başladı.

2020 yılının ilk ayında Youtube'da kanal açarak kendi programını yapmaya başlayan Hasan Can Kaya “Konuşanlar Talk Show” projesi ile ilk zamanlar hiç izlenilmese de pandemi dönemi ona yaradı ve milyonlar tarafından izlenmeye başladı. Konuşanlar Talk Show programı seyircilerin gönüllü olarak maliyetini karşıladığı özel bir program olarak yayınlarına devam etti. Teknik ekip çalışanları da Hasan Can Kaya'ya inandığı için çok az bir para karşılığında program çekimlerini yaptı. Hasan Can Kaya stand up yaparak hayatını kazanmaya devam ediyor.

Youtube’da Konuşanlar TV adlı kanalıyla büyük ses getirmeyi başaran Hasan Can Kaya, programıyla kısa süre içinde binlerce abone topladı. Programın Youtube Trend’ler listesinde yer almasından sonra popülerleşen Hasan Can Kaya, 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak EXXEN dijital platforma transfer oldu.