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  4. Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinden ilk fragman paylaşıldı! İşte Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncu kadrosu

Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinden ilk fragman paylaşıldı! İşte Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncu kadrosu

17.02.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Konuşanlar ile ünlenen Hasan Can Kaya'nın Exxen için hazırladığı Bir Yeraltı Sit-Com'u isimli dizinin çekimleri sürüyor. Hasan Can Kaya'nın dizisinden ilk fragman da yayınlandı. Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Çok yakında dijital platform Exxen’de yayınlanmaya başlayacak olan Hasan Can Kaya’nın ilk dizisi Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinin çekimleri devam ediyor.
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Exxen'in Hap Yapım imzalı Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinin yönetmenliğini Sultan San ve Nezih Helvacıoğlu paylaşıyor.

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Başrollerini Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan ve Ezgi Gör’ün paylaştığı ‘’Bir Yeraltı Sit-com’u’’ ‘nda İstanbul’un Güngören semtinde dar gelirli ailesiyle yaşayan ve günün birinde komedyen olmak isteyen Hasan Can Kaya’nın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan komik hikayesi anlatılıyor.
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Dizide Hasan Can Kaya'nın annesini usta oyuncu Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini ise Lara Domaç canlandıracak.
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