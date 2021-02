Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya kaç yaşında?

16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de doğup yine aynı ilçenin sokaklarında büyüdü. Çocukluk hayatı boyunca komikliği nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Geçtiğimiz yıl pandemi döneminde adını duyuran ve popülerliğini Exxen'de devam ettiren Hasan Can Kaya'nın hayatı merak ediliyor. İlk olarak Youtube kanalında "Konuşanlar programına başlayan ve stand up gösterileriyle izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya kimdir , nerelidir araştırılıyor. Özellikle herkesin evde kaldığı pandemi döneminde birçok vatandaş tarafından keşfedilen Hasan Can Kaya gündem olmaya devam ediyor. İstanbul'da doğup büyüyen Hasan Can Kaya senaristlik yaparak hayatını kazanmaya çalışmış. Çocukluğunda da oldukça komik bir insan olarak bilinen Kaya, şimdilerde stand up gösterileri ile geniş kitlelerce tanınıyor. Özellikle Youtube kanalında yayınladığı " Konuşanlar " programı dikkat çektikten sonra Acun Ilıca'lının video izleme platformu Exxen'e transfer olunca gündem olan Hasan Can Kaya'nın hayatı haberimizde...

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.Peki Youtube Konuşanlar programı ile adını duyuran Hasan Can Kaya nasıl stand up yapmaya başladı?

KONUŞANLAR'A NASIL BAŞLADI?

Hasan Can Kaya “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.

STAND UP'TAN DİZİ OYUNCULUĞUNA!

2020 yılının ilk ayında Youtube'da kanal açarak kendi programını yapmaya başlayan Hasan Can Kaya “Konuşanlar Talk Show” projesi ile ilk zamanlar hiç izlenmese de pandemi dönemi ona yaradı ve milyonlar tarafından izlenmeye başladı. Konuşanlar Talk Show programı seyircilerin gönüllü olarak maliyetini karşıladığı özel bir program olarak yayınlarına devam etti. Teknik ekip çalışanları da Hasan Can Kaya'ya inandığı için çok az bir para karşılığında program çekimlerini yaptı. Şimdilerde ise Hasan Can Kaya, Exxen'de stand up yaparak hayatını kazanmaya devam ediyor. Ayrıca Hasan Can Kaya Exxen'de yayımlanacak olan ve kendi hayatını anlatan "Bir Yeraltı Sit-Com'u" isimli dizide başrol oynuyor.