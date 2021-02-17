MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya kaç yaşında?

Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya kaç yaşında?

17.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya kaç yaşında?

Pandemi döneminde Youtube'dan yaptığı "Konuşanlar" programı ile adını milyonlara duyuran Hasan Can Kaya Exxen'e geçtikten sonra reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kısa sürede tüm Türkiye'de tanınan ve adını duyuran Hasan Can Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Güngören'de büyüdüğünü her konuşmasında dile getiren Hasan Can Kaya'nın biyografisi haberimizde.

Geçtiğimiz yıl pandemi döneminde adını duyuran ve popülerliğini Exxen'de devam ettiren Hasan Can Kaya'nın hayatı merak ediliyor. İlk olarak Youtube kanalında "Konuşanlar programına başlayan ve stand up gösterileriyle izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya kimdir, nerelidir araştırılıyor. Özellikle herkesin evde kaldığı pandemi döneminde birçok vatandaş tarafından keşfedilen Hasan Can Kaya gündem olmaya devam ediyor. İstanbul'da doğup büyüyen Hasan Can Kaya senaristlik yaparak hayatını kazanmaya çalışmış. Çocukluğunda da oldukça komik bir insan olarak bilinen Kaya, şimdilerde stand up gösterileri ile geniş kitlelerce tanınıyor. Özellikle Youtube kanalında yayınladığı "Konuşanlar" programı dikkat çektikten sonra Acun Ilıca'lının video izleme platformu Exxen'e transfer olunca gündem olan Hasan Can Kaya'nın hayatı haberimizde...

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir: Sultan San nerelidir, memleketi ve mesleği nedir?Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir: Sultan San nerelidir, memleketi ve mesleği nedir?

KONUŞANLAR'I SUNAN HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de doğup yine aynı ilçenin sokaklarında büyüdü. Çocukluk hayatı boyunca komikliği nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

hasancan_kaya (1)

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.Peki Youtube Konuşanlar programı ile adını duyuran Hasan Can Kaya nasıl stand up yapmaya başladı?

KONUŞANLAR'A NASIL BAŞLADI?

Hasan Can Kaya “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.

hasancan_kaya (2)

STAND UP'TAN DİZİ OYUNCULUĞUNA!

2020 yılının ilk ayında Youtube'da kanal açarak kendi programını yapmaya başlayan Hasan Can Kaya “Konuşanlar Talk Show” projesi ile ilk zamanlar hiç izlenmese de pandemi dönemi ona yaradı ve milyonlar tarafından izlenmeye başladı. Konuşanlar Talk Show programı seyircilerin gönüllü olarak maliyetini karşıladığı özel bir program olarak yayınlarına devam etti. Teknik ekip çalışanları da Hasan Can Kaya'ya inandığı için çok az bir para karşılığında program çekimlerini yaptı. Şimdilerde ise Hasan Can Kaya, Exxen'de stand up yaparak hayatını kazanmaya devam ediyor. Ayrıca Hasan Can Kaya Exxen'de yayımlanacak olan ve kendi hayatını anlatan "Bir Yeraltı Sit-Com'u" isimli dizide başrol oynuyor.

hasancan_kaya (3)

Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Kurşun’un biyografisi...Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Kurşun’un biyografisi...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Neslihan Atagül'den sanatsal paylaşımNeslihan Atagül'den sanatsal paylaşım
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kendini elit, uygar, medeni gibi gösteren zevatın a.q. mk. g.t, s.k gibi ifadeleri ne kadar kullanmayı sevdiklerini bize gösteren sapık medya kahramanı. Sex ağzına sakız olmuş, milletin s.ki ağzında gezerek para kazanıyor.
bir iki kez izlemeye calistim ama cocuklu aileler icin oyle tv de izlenebilecek bir sey degil! surekli kufur surekli argo ve sex!!! kudurlu mizah sevenler icin kulaklikla izlenmesi gerekecek bir proje

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Diğer Haberler

Azra Akın oğlu Demir’le mutfağa girdi

Oğlu Demir'le mutfağa girdi

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Şubat Cumartesi İbo Show'un konukları

İşte İbo Show'un yeni bölüm konukları!

Kylie Jenner'ın çantasının fiyatı şoke etti

Çantasının fiyatı şoke etti

Kavak Yelleri'yle hafızalara kazınan Ayten Uncuoğlu da aşı oldu

'Siz beni nasıl tanıdınız?' İşte son hali

Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen kadına öyle bir tepki verdi ki...

Engelli kızı için yardım isteyen kadına öyle bir tepki verdi ki...

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den dekolteli paylaşım

İbo'nun müstakbel gelini dekoltesiyle şov yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.