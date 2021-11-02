Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı?

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Hasan Can Kaya ve Sultan San'ın ayrıldığı haberi, sevenlerini üzdü. Hasan Can Kaya'nın 2 buçuk yıllık sevgilisi Sultan San'ın kim olduğu merak edildi.

SULTAN SAN KİMDİR?

Konuşanlar programıyla sarsılmaz bir ün yakalayan Hasan Can Kaya, sevgilisi Sultan San ile aynı ekipte yer alıyordu. Yönetmen ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San; Güldür Güldür, İnsanlar Alemi, Beşer Beşer gibi pek çok projede, yönetmen koltuğuna oturdu. Şimdilerde Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında yönetmenlik yapan Sultan San, BKM projelerinin de aranan ismi.

HASAN CAN KAYA, SULTAN SAN'I ALDATTI MI?

Geçtiğimiz aylarda, Hasan Can Kaya'nın Çeşme tatili sırasında Sevil İlayda Koçak isimli bir kadınla tanıştığı ve sevgilisi Sultan San'ı aldattığı öne sürülmüştü. San ve Kaya çifti, iddialar karşısında sessizliklerini korumuşlardı.



