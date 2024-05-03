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Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programındaki o sahne sosyal medyayı salladı! O sözleri olay oldu! "Ayakta farklı yatakta farklı..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 10:31
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Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programının her sahnesi çok konuşuluyor. Ünlü komedyen bu kez ise programına katılan bir kadın konukla yaptığı astroloji muhabbeti sosyal medyada gündem oldu.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programındaki o sahne sosyal medyayı salladı! O sözleri olay oldu! "Ayakta farklı yatakta farklı..."

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya hem programındaki tepkileriyle adından söz ettiriyor.

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Kaya, bu kez programına katılan bir kadın konuğuyla yaptığı muhabbetle gündeme geldi.

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Kaya, "Burçlara inanmıyorum burç diye bir şey yok" dedi. Konuklardan biri 'Astrolog var danışın' ifadelerini kullandı. Kaya "Astrolog mu?" deyip gülmeye başladı. Kaya, "Evet dolandırıcılığımız yoktu bugün ve bakalım enerji" sözleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaya, kadın konuğa mesleğini sordu. Mesleğini söyleyen kadının sigortacı olması ise dikkat çeken başka bir detaydı. Hasan Can Kaya konuğun mesleğini duyunca kendini tutamadı. Kaya, "Müşteriye sigorta için Bence sizin burası güvenli sizin yükseleniniz yengeç önünüzdeki iki yıl buraya bir şey olmaz mı diyorsunuz" deyince stüdyodakiler gülme krizine girdi.

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O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaya daha sonra konuğa, "Hem iş yerinde hem de ilişkinde kullandığın bir cümle söyler misin?" diye sordu.

Yanıt veren kadın şunları ifade etti:

Şimdi ben sigortacıyım ya öyle kendimce bir esprim var. Sağlık sigortalarında hem ayakta tedavi hem yatarak tedavi oluyor ya...' diyen konuğun sözünü kesen Kaya, "İlişkinde de hem yatarak hem ayakta diyerek sözlerine devam etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Vitrin


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