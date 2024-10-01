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  4. Hasan Can Kaya ‘Niye geç başladın?’ sitemleri aldı! Gelen sitem mesajlarından sonra o anları hatırlattı

Hasan Can Kaya ‘Niye geç başladın?’ sitemleri aldı! Gelen sitem mesajlarından sonra o anları hatırlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 11:40
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Hasan Can Kaya Konuşanlar'ın yeni sezonuyla döndü. Büyük bir ilgiyle takip edilen Konuşanlar'a dair seyircilerden ‘Niye geç başladın?’ sitemleri alan Hasan Can Kaya bir paylaşım yaparak duygularını ifade etti.

Hasan Can Kaya ‘Niye geç başladın?’ sitemleri aldı! Gelen sitem mesajlarından sonra o anları hatırlattı

Konuşanlar yeni sezon Exxen'de başladı. Hasan Can Kaya programın ilk bölümünde yine adından söz ettirdi.

"Yeni sezon başladı ilk bölümü yayınladık. Hala seyircimizden ‘niye geç başladın’ sitemleri gelmeye devam ediyor" diyen Hasan Can Kaya şu notla programdan bir bölüm paylaştı:

"Bölümde de bahsettiğim gibi nisanda omuzum parçaladı. 12 tane platin, 2 tane plaka takıldı. Şu an çok iyiyim. Sadece fiziken değil izlenme oranlarını gördüğüm için de cook iyiyim. Programın 5. senesinde de istikrarla rekor seviyede ilgi görmek üzerimdeki baskıyı ve sorumluluk duygusunu arttırıyor. Sizi çok seviyor, teşekkürün görse mahcup olacağı duygular besliyorum."

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CİNSELLİK SORUSU

Hasan Can Kaya Konuşanlar'da fizyoterapist olduğunu söyleyen seyircisine söyledikleriyle dikkat çekmişti. Omzundan ameliyat olan Kaya, "İlk başta doktorlardan biri 'Omzunu maksimum %80 kullanabilirsin' dedi. Hemen 'Sevişebiliyor muyum? Özel hayatımı kısıtlar mı?' dedim. 'Kısıtlamaz' dedi. 'O zaman kes kolu' dedim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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