Hasan Can Kaya'ya katılan cinsel terapist ser verdi sır vermedi! "Boşalan olmadı yani..."

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar her bölümüyle olay olmaya devam ediyor. Hasan Can Kaya'nın sunduğu programa katılanlar da anlattıklarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Hasan Can Kaya'nın konukları arasında bir cinsel terapist vardı. Hasan Can Kaya genç kadının mesleğini duyunca "Cinsel terapiye oyun eklediğin oluyor mu?" diye sordu.

Aynur adındaki konuk "Tabii ki" yanıtını verdi. Komedyen ise "Uyguladığın ya da uygulandığını duyduğun en ilginç cinsel fantezi neydi?" diye sordu.

Ancak cinsel terapist Aynur ısrarlara rağmen ser verdi sır vermedi ve "Etik olmaz anlatmayayım" dedi.

Programda şu diyalog dikkat çekti:

Aynur: Şu an aklıma gelmiyor aslında...

Hasan Can Kaya: Tam anlatacaktın araya girdiler

Aynur: Hevesim kaçtı...

Hasan Can: Sen tedavi yöntemi öneriyor musun? Bence itfaiyeci olun diğeriniz yanıyor olun...

Aynur: Fantezilerini kurmasına eşlik ediyoruz...

Hasan Can Kaya bu konuşmaların üzerine "Çok kötü noktadan alıp çok iyi bir noktaya ulaştırdığın cinsel terapiler oldu mu?" diye sorunca ise konuğu "Yok yeniyim bu alanda" diyerek herkesi güldürdü.

Komedyen ise dayanamayarak "Boşalan olmadı yani..." dedi.