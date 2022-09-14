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Hastanedeki bıçaklı saldırıdan acı haber! Bakan Koca, "son derece üzgünüm" diyerek duyurdu

14.09.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm" diyerek saldırıya uğrayan Tuğrul Okudan için başsağlığı mesajı paylaştı. Öte yandan öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

Hastanedeki bıçaklı saldırıdan acı haber! Bakan Koca, "son derece üzgünüm" diyerek duyurdu

Esenyurt'ta hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Twitter hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzüntülerini dile getirip, yakınlarına başsağlığı diledi.

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"SESSİZ OLUN" DİYE UYARDI

Olay, saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı. Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi

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BAKAN KOCA: SON DERECE ÜZGÜNÜM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Koca, Twitter hesabından, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı hastane
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